De Bruyne over afgekeurde goal City: ‘Ik snap de regels niet meer’

Samenvatting Effectief Spurs naar kop in Engeland na zege op flets City

21 november Voor het eerst in zes jaar is Tottenham Hotspur weer koploper in Engeland. De club van José Mourinho won zeer effectief met 2-0 van een flets Manchester City. Spurs kwam op 20 punten uit negen wedstrijden. De Spurs hebben twee punten meer dan Chelsea, dat eerder op zaterdag al met 2-0 won bij Newcastle United, en Leicester City, dat morgen tegen kampioen Liverpool speelt.