De Bruyne kijkt al over clash met Liverpool heen

'Ze willen Zlatan, ik geef ze Zlatan'

15:48 ,,De fans vroegen om iets, ik gaf ze Zlatan'', zei de immer bescheiden Zlatan Ibrahimovic na afloop van zijn eerste wedstrijd in de Major Soccer League (MLS). Met een weergaloos afstandsschot vanaf dertig meter laat Ibra er geen twijfel over bestaan: hij is niet de plas overgestoken om uit te bollen. Maar hoe debuteerde de Zweed bij zijn vorige clubs? Een overzicht.