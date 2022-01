De Bruyne goud waard voor City, Chelsea krijgt enorme dreun in titelrace

Hakim Ziyech kreeg van Tuchel een kans in de basis, Nathan Aké ontbrak bij City omdat hij niet helemaal fit was. De oud-Ajacied speelde niet de wedstrijd van zijn leven. Op een moment dat Ziyech Romelu Lukaku de diepte in kon sturen, was zijn pass veel te hard. Het gevoel wat normaal in zijn linkervoet zit, was ineens spoorloos verdwenen. Hij kreeg een reprimande van zijn coach, maar wist zelf dondersgoed dat daar meer uit te halen viel.