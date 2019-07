De Boer laat met Atlanta kans op koppositie liggen na spektakelstuk

tien treffers Atletico Madrid vernedert rivaal Real in verhitte oefenderby

9:37 Als Atlético Madrid en Real Madrid de degens kruisen, dan wordt er altijd gespeeld om het echie. Of het nu oefenduel betreft of niet. In New Yersey bonden beide rivalen vannacht met elkaar de strijd in een spektakelstuk met tien (!) treffers en twee rode kaarten. Atlético trok aan het langste eind (7-3), mede dankzij vier treffers van rebel Diego Costa.