De beelden | Enorme ontlading bij Messi & co na eerste prijs voor Argentinië in 28 jaar

Oud-Feyenoor­der zeven maanden na vuurpijlin­ci­dent terug bij Galatasa­ray

7 juli Omar Elabdellaoui (29) kreeg op 1 januari een vuurpijl in zijn gezicht, waarbij hij zwaar oogletsel opliep. De 47-voudig international van Noorwegen, die in 2012 nog zeven duels voor Feyenoord speelde, trainde gisteren voor het eerst in zeven maanden weer mee bij zijn club Galatasaray.