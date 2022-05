De 35ste voor Real Madrid is de titel van Karim Benzema, Thibaut Courtois en Carlo Ancelotti

Door Edwin Winkels



Bijna iedereen binnen Real Madrid, zowel spelers als bestuursleden en fans, was verbijsterd toen voorzitter Florentino Pérez in mei 2015 Carlo Ancelotti ontsloeg. De Italiaanse oefenmeester had de club een jaar eerder naar de Décima geleid, de tiende Europa Cup, maar een minder seizoen kostte hem de kop. Iedereen was weg van hem, hij was ook als persoon, een vaderlijk figuur zonder kapsones, de ideale man om het sterrenensemble te leiden. Pérez vond van niet.

Even verrast waren al die mensen, Ancelotti incluis, toen hij in de zomer van vorig jaar een telefoontje kreeg. Van Pérez. Of hij de uit zichzelf vertrokken Zidane wilde opvolgen. De oud-speler van AS Roma en AC Milan zei direct ja, was niet rancuneus, wilde gewoon het werk afmaken dat hij zes jaar eerder had moeten laten liggen. Landskampioen worden.

Zaterdag, na de 4-0 zege op Espanyol, was hij de eerste trainer die in de vijf grootste competities van Europa het kampioenschap heeft behaald, met AC Milan, Chelsea, Paris SG, Bayern München en nu Real. Ja, grote clubs, altijd titelfavoriet, maar ook met de bijkomende druk. Iets waar de flegmatieke Ancelotti totaal geen last van lijkt te hebben.

Wel pinkte de 62-jarige bij de viering in een uitzinnig Bernabéu – dat voor het eerst sinds 2007 de ploeg in eigen huis de titel zag behalen – en voor de camera’s een traantje weg. ,,Dat is genetisch,” zei hij. ,,Mijn vader huilde makkelijk, mijn opa ook. Het betekent dat ik heel gelukkig ben.”

Carletto tekende voor Real Madrid, dat al jaren geen heel grote aankopen meer heeft gedaan, met het vooruitzicht van in ieder geval een gevreesde aanval, gevormd door Benzema en de twee duurste spelers uit de geschiedenis van de club, Eden Hazard (160 miljoen euro) en Gareth Bale (100 miljoen).



Maar de Belg viel ook dit seizoen weer ten prooi aan talloze blessures en de Welshman besloot slechts voor zijn nationale selectie alles te geven; in Madrid waren ze hem al enkele jaren kwijt. Zaterdag meldde hij zich af met ‘pijn in de rug’, iets wat hem zelfs verhinderde het kampioensfeest op de tribune mee te maken. Niemand die hem miste.

Gelukkig voor Ancelotti verscheen naast Benzema de beste versie van de tot dan wisselvallige Vinicius Júnior. In zijn vierde seizoen bij Real maakte de 21-jarige Braziliaan in de Liga 18 doelpunten en zorgde hij voor 19 assists. De meeste daarvan waren op Benzema, die 26 keer scoorde en voor het eerst sinds zijn komst in 2007 topscorer van Spanje zal zijn. In totaal staat hij dit seizoen al op 42 treffers. Als Mbappé deze zomer definitief overkomt, zal de Koninklijke een keizerlijke aanval hebben.

Drie nederlagen

Op het middenveld bleek de 36-jarige Modric net zo onvermoeibaar als technisch en tactisch sterk. En in het doel zal de 29-jarige Courtois nog jaren een garantie voor Real zijn. Niet dat elke wedstrijd van Real, met 29 tegendoelpunten en slechts drie nederlagen, even overtuigend was. Veel duels werden in de laatste minuten gewonnen; maar dat is tegelijk de kracht van het team, ook in Europa: in het spel minder heersend, maar snel, scherp en doeltreffend als het erop aankomt.

Een voordeel was ook dat de rivalen dit seizoen niet thuis gaven. ‘Achtervolgers’ Sevilla en Barcelona hebben bijna veertig punten laten liggen, Atlético Madrid al 41, na de alweer negende nederlaag zaterdag, bij Athletic de Bilbao. Daardoor kon Real al vier speeldagen voor uit einde de titel vieren; een kort feest, want woensdag komt in datzelfde Bernabéu Manchester City op bezoek.