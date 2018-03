David Silva leidt Manchester City langs Stoke

De koploper behaalde de vierde overwinning op rij. David Silva maakte tegen degradatiekandidaat Stoke City beide doelpunten. De Spanjaard was in de tiende minuut het eindpunt van een mooie aanval van het team van trainer Pep Guardiola: 0-1. In de beginfase van de tweede helft was Silva, na opnieuw een mooie combinatie, wederom trefzeker.