David Hancko scoort al binnen negen tellen, Luka Ivanusec en Josip Sutalo op weg naar groepswinst met Kroatië

Duits­land in rep en roer na ‘vernede­ring’ tegen Japan: ‘Tentoon­stel­ling van alles wat fout gaat in het Duitse voetbal’

Het nationale voetbalelftal van Duitsland verkeert al geruime tijd in een diepe crisis. Zaterdagavond deed Japan daar nog een schepje bovenop door in Wolfsburg met 1-4 van de Duitsers te winnen in een oefenwedstrijd. Inmiddels is bondscoach Hans-Dieter Flick ontslagen.