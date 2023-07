David Beckham onder de indruk van Erik ten Hag: ‘Er waait weer een frisse wind bij Manchester United’

Met video Messi met spetteren­de vuurwerk­show gepresen­teerd in Florida: ‘Welcome to Miami, baby’

Onder massale belangstelling en met een spetterende licht- en vuurwerkshow is Lionel Messi zondagavond (lokale tijd) gepresenteerd aan de fans van zijn nieuwe club Inter Miami CF. Het DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale in Florida was met 20.000 enthousiaste toeschouwers volgepakt voor de eerste ontmoeting met hun nieuwe idool. ,,Ik kijk ernaar uit te gaan trainen en spelen en deze club te laten groeien en winnen”, zei de 36-jarige wereldkampioen te midden van de spotlights.