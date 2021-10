Danjuma opnieuw van grote waarde voor Villarreal

Danjuma kreeg de bal in de diepte aangespeeld en verraste de doelman met links vanuit een lastige hoek. De Nederlandse international, tot nu toe bezig aan een opvallend seizoen, speelde de hele wedstrijd. Villarreal maakte in de slotfase een achterstand van 1-3 goed. Ook Pau Torres en Boulaye Dia scoorden voor de thuisclub. Alle treffers van Cádiz kwamen op naam van de Hongaar Anthony Lozano. Villarreal staat op de 12de plaats, met 2 punten meer dan Cádiz.

Ook waardevol in Champions League

In de Spaanse competitie heeft Danjuma nu vier keer gescoord in acht duels. Daarbij gaf hij één assist. Ook in de Champions League was de 24-jarige aanvaller van waarde met een goal en een assist in de eerste drie groepsduels.



De sterke seizoensstart van Danjuma bleef niet onopgemerkt bij Louis van Gaal. De bondscoach haalde de vleugelspeler onlangs na drie jaar weer bij Oranje. Danjuma kreeg zijn kans als invaller in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (6-0 zege) en imponeerde daarin met enkele acties én een treffer.