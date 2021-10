Danjuma onderstreept topvorm: eerste Nederlander in tien jaar met twee goals in La Liga

Arnaut Danjuma Groeneveld is in topvorm bij zijn club Villarreal. De 24-jarige linksbuiten werd woensdagavond uitgeroepen tot Man of the Match op Old Trafford en scoorde vanavond twee keer tegen Real Betis, dat met 2-0 werd verslagen.

De rechtsbenige linksbuiten werd daarmee de eerste Nederlander met twee doelpunten in een wedstrijd in La Liga sinds Royston Drenthe dat op 3 april 2011 deed namens Hércules Alicante tegen Real Sociedad (1-3 winst).



Danjuma maakte op 19 augustus voor een bedrag van 24 miljoen euro de overstap van Championship-club Bournemouth naar Villarreal, de winnaar van de Europa League vorig seizoen. De in Lagos (Nigeria) geboren Danjuma scoorde eerder in de competitie al in de uitwedstrijd bij Atlético Madrid (2-2) en thuis tegen Elche CF (4-1). Villarreal is na zeven duels nog ongeslagen, maar speelde wel gelijk in vijf van de zeven duels tot nu toe. De ploeg van coach Unai Emery staat dan ook op de elfde plaats.

Woensdagavond schitterde Danjuma op Old Trafford. Hij scoorde zelf niet ondanks veel geslaagde acties vanaf de linkerflank, maar gaf wel de assist bij de openingsgoal van spits Paco Alcácer in de 53ste minuut. Zeven minuten later maakte Alex Telles gelijk namens Manchester United, dat dankzij de goal van Cristiano Ronaldo in de 95ste minuut zelfs nog won.

Danjuma zag zijn goede vorm bij Villarreal nog niet beloond met een uitverkiezing voor Oranje, dat het in de aankomende interlandperiode opneemt tegen Letland (komende vrijdag, uit) en Gibraltar (volgende week maandag, thuis). Noa Lang van Club Brugge zit wel voor het eerst bij de selectie van bondscoach Louis van Gaal. Half november is de volgende interlandperiode. Dan speelt Oranje tegen Montenegro (uit) en Noorwegen (thuis), de laatste twee duels de kwalificatiereeks voor het WK 2022 in Qatar.

De voormalig speler van TOP Oss, PSV, NEC en Club Brugge speelde in oktober 2018 al twee interlands onder Ronald Koeman. Hij viel 22 minuten voor tijd in bij de 3-0 zege op Duitsland in de Nations League en stond drie dagen later in de basis tegen België. Dries Mertens opende die avond na vijf minuten de score in Brussel, waarna Danjuma in de 27ste minuut op aangeven van Memphis Depay al voor de 1-1 eindstand tekende. Na een uur werd hij vervangen en sindsdien werd hij niet meer opgeroepen voor Oranje.

Volledig scherm Arnaut Danjuma Groeneveld in actie namens Villarreal tegen Real Betis. © AFP

Volledig scherm Royston Drenthe in actie namens Hércules Alicante in 2010. © EPA

