Danilho Doekhi onthult strijdplan tegen Ajax: ‘Compact staan en uit de één-tegen-éénduels blijven’

,,We gaan met een goed gevoel de tweede wedstrijd in. We zijn er klaar voor en hebben een goede kans om de wedstrijd te winnen’’, blikt Doekhi in de persconferentie vooruit op de wedstrijd van morgen.

Wat het strijdplan van Doekhi en zijn teamgenoten is om de technisch begaafde aanvallers van Ajax af te stoppen? ,,We moeten als een team verdedigen, gefocust zijn, compact staan en uit de één-tegen-éénduels blijven. We zullen de organisatie op orde moeten hebben en elkaar helpen.’’

Fischer hoopt op effectiever Union Berlin

Oefenmeester Fischer is tevreden dat Union Berlin met 0-0 huiswaarts keerde afgelopen donderdag. ,,We moeten deze prestatie een goed vervolg geven. Het resultaat was positief voor ons, we speelden goed. We moeten echter nog een tandje bijzetten, vooral qua efficiëntie. Het is duidelijk dat we ons niveau moeten halen van de uitwedstrijd tegen Ajax. Dat is een voorwaarde.”

Volledig scherm Urs Fischer en Sheraldo Becker. © ANP

Afgelopen week lieten de Duitsers de kans op de koppositie in de competitie liggen. Tegen hekkensluiter Schalke 04 kwam men niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Fischer hoopt donderdag dat zijn ploeg beter voor de dag komt. ,,In die wedstrijd ontbrak de nauwkeurigheid, we namen soms niet de juiste beslissingen.’’

Becker en Leite in de basis?

Diogo Leite was er afgelopen weekend niet bij vanwege ziekte, maar de centrale verdediger is hersteld en kan starten tegen Ajax. Niko Giesselmann is nog een twijfelgeval, terwijl András Schäfer nog kampt met een voetblessure.

Ook Sheraldo Becker kunnen we in de basis verwachten. De clubtopscorer werd tegen Schalke 04 tot verbazing van velen al na 58 minuten naar de kant gehaald, maar van een blessure is geen sprake. De trainersstaf wilde de Nederlander in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax wat extra rust gunnen.