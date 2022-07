Cyriel Dessers terug bij Racing Genk: ‘Ik spreek Arne Slot regelmatig, die deur is nog niet helemaal dicht’

Wat een jaar is het geweest voor Cyriel Dessers. Van tweede spits bij RC Genk tot Europese held van Rotterdam. Topschutter in de Conference League, een finale tegen José Mourinho. En nu, plots, weer naar af. Een paar dagen geleden meldde Dessers zich weer bij Genk. ,,Ik ben op mijn gemak”, zegt hij in de lobby van hotel The Fallon, tijdelijke thuishaven van de Belgische club in Alkmaar. ,,Maar het is zo dat mijn status nu anders is dan toen ik een jaar geleden vertrokken ben. Wat dat inhoudt voor mezelf kan ik nog niet inschatten. Ik doe voorlopig mijn ding. We zullen zien wat er uiteindelijk gebeurt.”