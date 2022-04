Cyriel Dessers nu al een van de succesvolste Feyenoord-schutters in Europa

Na zijn twee voltreffers tegen Slavia Praag (1-3) is Cyriel Dessers inmiddels gedeeld topscorer in de Conference League. De 27-jarige cultspits is hard op weg om één van de succesvolste Europa Cup-schutters van Feyenoord te worden.

Als de Nigeriaanse Belg blijft doen waar ie zo goed in is, dan kon het wel eens een heel mooi seizoen worden voor Feyenoord. Dessers staat in de Conference League inmiddels op 8 goals. Voorrondes niet meegerekend scoorden slechts twee Feyenoorders vaker in één Europese campagne. Pierre van Hooijdonk en Lex Schoenmaker maakten er ooit 9 in één seizoen. In beide jaargangen won Feyenoord de UEFA Cup.

En in 1970, toen Ove Kindvall er eentje minder maakte dan Dessers nu heeft gedaan, stond Feyenoord aan het einde van de rit als eerste club in Nederland met de Europa Cup I in de handen. Wint Feyenoord ook als eerste de Conference League? De club heeft er wel de spits voor zou je zeggen.

Lex Schoenmaker, hier met de UEFA Cup, is nog altijd Feyenoords topscorer aller tijden in Europa.

Meeste goals Feyenoord Europees hoofdtoernooi in 1 seizoen 1. Lex Schoenmaker (1973-1974) 9

Pierre van Hooijdonk (2001-2002) 9

3. Cyriel Dessers (2021-2022) 8

4. Ove Kindvall (1969-1970) 7

5. Theo de Jong (1972-1973) 6

Ruud Geels (1969-1970) 6

Overigens heeft Luis Sinisterra dit seizoen nóg vaker gescoord dan Dessers. De Colombiaan staat al op 10 goals, maar hij maakte de helft daarvan in de voorronde.

Op de lijst van Feyenoord-topscorers aller tijden is Dessers in zijn eerste jaar in Rotterdam meteen de top-10 binnengestormd. Met de halve finales tegen Olympique Marseille op komst, heeft hij nog minimaal twee duels de kans om een plaatsje te stijgen.

Meest goals Feyenoord in Europa 1. Lex Schoenmaker 19

2. Willem van Hanegem 18

3. Theo de Jong 14

4. Jon Dahl Tomasson 12

Luis Sinisterra 12

6. Pierre van Hooijdonk 11

7. Ove Kindvall 9

Henrik Larsson 9

9. Cyriel Dessers 8

Jean-Paul van Gastel

Samen met Tammy Abraham is Dessers topscorer van de Conference League. De Feyenoorder is echter een stuk effectiever dan de AS Roma-spits. Dessers is dit seizoen gemiddeld elke 63 speelminuten trefzeker, Abraham scoorde om de 82 minuten.

Van alle spelers met minstens drie goals in de Conference League heeft alleen ex-Ajacied Arek Milik een beter gemiddelde. De momenteel geblesseerde spits van Feyenoords komende tegenstander Olympique Marseille scoorde elke 46 minuten. Milik maakte 4 goals, de helft van het aantal van Dessers.

Cyriel Dessers haalt uit voor de openingsgoal in Praag.

Topscorers Conference League 1. Cyriel Dessers 8

Tammy Abraham (AS Roma) 8

3. Yira Sor (Slavia Praag) 6

Ole Solbakken ( Bodø/Glimt) 6

5. Vier spelers onder wie Luis Sinisterra (Feyenoord) 5

Minuten per goal in Conference League 1. Arkadiusz Milik (Marseille) 46

2. Cyriel Dessers 63

3. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 67

4. Tammy Abraham (AS Roma) 82

5. Yira Sor (Slavia Praag) 85

Maar wat misschien nog wel het meest kenmerkend is voor Dessers is zijn enorme doelgerichtheid. Dat hij beter dan wie ook weet waar het doel staat, blijkt ook uit de statistieken. Geen speler in de Conference League schoot vaker tussen de palen dan de Feyenoord-spits.

Mede-topscorer Abraham schoot tien keer vaker (30) dan Dessers (20), maar minder vaak tussen de palen (13 keer) dan de Belg (15 keer). De Belg heeft een schotnauwkeurigheid van 75 procent. Geen speler schoot zo vaak op doel dit UECL-seizoen als Dessers.

Meeste schoten op doel in Conference League 1. Cyriel Dessers 15

2. Tammy Abraham 13

3. Loïs Openda (Vitesse) 12

4. Yira Sor (Slavia Praag) 11

5. Vier spelers met 10