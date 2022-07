Cyriel Dessers neemt KRC Genk bij de hand en helpt ploeg aan eerste zege

Dessers tikte in de vijfde minuut de 1-0 binnen en was 10 minuten later ook betrokken bij de 2-0 van Mike Trésor (oud-speler van NEC en Willem II). Denis Dragus deed met een fraaie goal wat terug namens Standard Luik, maar Dessers herstelde uit een strafschop al snel de marge van twee doelpunten. De spits, die vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde, werd in de slotfase gewisseld.