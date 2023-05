Cyriel Dessers degradeert met Cremonese uit Serie A

Dessers (28) voetbalde vorig seizoen op huurbasis bij Feyenoord. In 41 wedstrijden maakte de geboren Belg, die international van Nigeria is geworden, twintig doelpunten. Dessers werd met tien goals topscorer van de Conference League, het toernooi waarin Feyenoord de finale haalde.

De Rotterdamse club had de oud-speler van onder meer NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo in de zomer kunnen overnemen van Racing Genk, maar tot een definitieve transfer kwam het niet. Dessers koos voor een overstap naar het gepromoveerde Cremonese, waar hij een contract voor vijf jaar tekende. In 26 wedstrijden in de Serie A maakte de spits zes doelpunten. Cremonese bereikte in het Italiaanse bekertoernooi de halve finales.