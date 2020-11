Cynische Mourinho geniet in interlandbreak van ‘geweldige en totaal veilige voetbalweek’

Video PSV-back Max doet met Duitsland prima zaken met zege op Oekraïne

14 november Duitsland deed in de Nations League uitstekende zaken. Met een prima spelende PSV-back Philipp Max in de basis won de Mannschaft met 3-1 van Oekraïne. Duitsland profiteerde bovendien van het puntenverlies van concurrent Spanje en staat nu bovenaan in groep 4.