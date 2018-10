Cynische coach: ‘Sorry Memphis, voor de keren dat jij te laat kwam’

Club Brugge haalt uit en gaat minstens één dag aan kop

30 oktober Club Brugge heeft in de Belgische competitie weer eens gewonnen. De ploeg van de in opspraak geraakte coach Ivan Leko, die wordt verdacht van witwaspraktijke, won vanavond thuis met 4-0 gewonnen van KV Oostende. De ploeg gaat door de zege tijdelijk aan kop in de Belgische Jupiler League met evenveel punten als KRC Genk, dat morgen echter aan een punt genoeg heeft om de koppositie weer over te nemen.