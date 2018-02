Curieuze eigen goal leidt nederlaag Inter in

Valencia klopt hekkensluiter Malaga in slotfase

17 februari Valencia heeft de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Málaga in de slotfase naar zich toegetrokken. De nummer drie van de Spaanse competitie keek lang tegen een achterstand aan, door een doelpunt in de 27ste minuut van Brown Ideye. Valencia sloeg in de laatste tien minuten alsnog toe.