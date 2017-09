Crystal Palace ook na debuut Hodgson nog punt- en doelpuntloos

Hodgson had een basisplaats ingeruimd voor Timothy Fosu-Mensah, die een prima indruk achter liet. Patrick van Aanholt begon op de bank, terwijl Jairo Riedewald niet eens bij de wedstrijdselectie zat. Aan de kant van Southampton zat Virgil van Dijk op de bank, terwijl Wesley Hoedt een basisplaats had.



Voetballend begon Crystal Palace goed aan de wedstrijd, maar het scoreverloop daarentegen was desastreus. Al na zes minuten mocht Steven Davis een rebound verzilveren, nadat een inzet van Dusan Tadic eerst gepareerd werd. Daarmee hadden 'The Saints' met hun eerste gecreëerde aanval de gewenste vroege openingstreffer te pakken.



Southampton nam gaandeweg de wedstrijd het initiatief over in een wedstrijd die niet overliep van kansen. Na rust kreeg James Puncheon namens Crystal Palace twee opgelegde mogelijkheden, maar de middenvelder faalde opzichtig oog in oog met doelman Fraser Forster. 'The Eagles' waren niet bij machte om daarna door te drukken en de gelijkmaker te forceren.



Toen Hodgson een tactische wissel doorvoerde en Ruben Loftus-Cheek, één van de betere spelers aan Palace-zijde, naar de kant haalde, kon hij zelfs rekenen op een fluitconcert. Crystal Palace maakte in de slotfase geen enkele aanspraak op de gelijkmaker - zoals de ploeg het hele seizoen al geen doelpunten maakt. Na vandaag vestigde de club een nieuw record: nooit eerder scoorde een club langer niet na de start van een Premier League-seizoen. De teller staat inmiddels op ruim 450 minuten.