Crystal Palace knikkert verzwakt Spurs uit FA Cup

Crystal Palace, dat in de vorige ronde nog met moeite won van Grimsby Town, kwam vanavond al na negen minuten spelen op voorsprong door een goal van spits Connor Wickham. In de 34ste minuut verdubbelde vleugelaanvaller Andros Townsend (ex-Spurs) de voorsprong voor Crystal Palace door een strafschop te benutten. Kort voor rust kreeg Tottenham Hotspur een uitgelezen kans om de spanning weer terug te brengen op Selhurst Park, maar Kieran Trippier schoot zijn penalty ruim naast. Dat de rechtsback van Tottenham Hotspur de penalty nam zegt veel over de situatie waarin de ploeg van Pochettino momenteel verkeert. Aanvoerder Harry Kane (enkel) en Dele Alli (hamstring) ontbreken voorlopig vanwege blessures, terwijl Heung-min Son komende week pas weer aansluit na de uitschakeling van Zuid-Korea op de Azië Cup. Christian Eriksen kreeg vanavond rust, waardoor Spurs nauwelijks gevaar kon stichten tegen de nummer veertien van de Premier League. Tottenham Hotspur staat derde in de competitie, negen punten achter op koploper Liverpool.