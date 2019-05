Crystal Palace helpt vijand Brighton en zorgt voor degradatie Cardiff

Het voor de laatste kans vechtende Cardiff kreeg al bijzonder vroeg in de wedstrijd de eerste dreun te verwerken. Na tien minuten moest clubtopscorer Víctor Camarasa geblesseerd naar de kant, voor hem kwam Leandro Bacuna binnen de lijnen. De international van Curaçao (ex-FC Groningen) speelde in het restant van de eerste helft een belangrijke rol.

Want zo'n drie minuten nadat Wilfried Zaha met een bekeken schot voor 0-1 had gezorgd, werkte Crystal Palace-aanvoerder Martin Kelly een dreigende voorzet van Bacuna in zijn eigen doel. Die 1-1 bleef eveneens niet lang op het bord staan, want Michy Batshuayi herstelde de voorsprong voor de bezoekers.

Dat is goed nieuws voor Brighton, de club van Davy Pröpper en Jürgen Locadia is nu veilig. Dat uitgerekend Crystal Palace ervoor heeft gezorgd dat Brighton niet degradeert, zit niet alle fans van The Eagles lekker: Brighton is de aartsrivaal. Er waren zelfs Crystal Palace-fans die de ploeg opriepen om Cardiff de zege te schenken om de vijand zo dwars te zitten, maar dat is dus niet gebeurd.