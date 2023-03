Cristiano Ronaldo woedend van het veld na nederlaag met Al-Nassr, fans scanderen ‘Messi Messi’

Cristiano Ronaldo is donderdag (plaatselijke tijd) woedend van het veld gestormd nadat hij met zijn team Al-Nassr een nederlaag had geleden in de Saudische competitie. Al-Nassr ging met 1-0 onderuit tegen Al-Ittihad. Ronaldo slaagde er voor de tweede wedstrijd op rij niet in om te scoren.