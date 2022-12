‘Cristiano Ronaldo vindt nieuwe club: Portugees gaat 200 miljoen euro per jaar verdienen’

Met video Quincy Promes aanstich­ter van knokpartij bij Zenit - Spartak: aanvaller moet alsnog vrezen voor straf

Bijna overal ter wereld ligt het profvoetbal momenteel stil vanwege het WK in Qatar. Maar niet in Rusland, dat van de FIFA voorlopig niet mag meedoen aan internationale toernooien en kwalificatieduels. De Russische klassieker tussen Zenit Sint-Petersburg en Spartak Moskou liep zondag flink uit de hand; Quincy Promes was de aanstichter bij een opstootje dat uitmondde in een flinke matpartij.

28 november