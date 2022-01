Cristiano Ronaldo spreekt zich uit: ‘Niemand van ons is gelukkig, daar ben ik zeker van’

Cristiano Ronaldo hoopt dat de jaarwisseling het keerpunt betekent bij Manchester United. De Portugese sterspeler wil in 2022 met United terugkeren aan de top, schrijft hij in zijn nieuwjaarsboodschap op Instagram .

,,2021 is ten einde en het was verre van een gemakkelijk jaar, ondanks mijn 47 doelpunten in alle competities”, begint Ronaldo zijn bericht.

,,Twee verschillende clubs en vijf verschillende coaches. Bij Juventus was ik er trots op de Italiaanse beker en de Italiaanse Supercup te winnen en de Serie A-topscorer te worden. Bij Portugal was het ook dit jaar een hoogtepunt om EK-topscorer te worden. En natuurlijk zal mijn terugkeer naar Old Trafford altijd een van de meest iconische momenten in mijn carrière zijn.”

Er volgt een duidelijke ‘maar’. ,,Ik ben niet blij met wat we bereiken in Manchester. Niemand van ons is gelukkig, daar ben ik zeker van. We weten dat we harder moeten werken, beter moeten spelen en veel meer moeten leveren dan we nu doen”, zo uit de 36-jarige aanvaller zich kritisch.

,,Laten we van deze oudejaarsavond een keerpunt van het seizoen maken! Laten we 2022 ingaan met een beter gevoel en een sterkere mentaliteit. Laten we alles doen om deze club weer te brengen waar hij thuishoort!”

