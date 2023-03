Cristiano Ronaldo opnieuw over de rooie, dit keer wegens het rustsignaal

Christian Streich gaat voor 13de seizoen als trainer bij SC Freiburg

De Nederlandse doelman Mark Flekken krijgt bij SC Freiburg ook volgend seizoen te maken met coach Christian Streich. De Zuid-Duitse club verlengde het contract van de trainer die daarmee zijn dertiende jaar ingaat als coach van de club in de Bundesliga. Daarmee is hij veruit de langstzittende trainer in de hoogste klasse van het Duitse voetbal.