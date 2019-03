Cristiano Ronaldo of Lionel Messi: wie is de beste international?

Afwezigheid

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi kenden beide een periode van afwezigheid bij het nationale elftal. Ze speelden hun laatste interlands allebei op zaterdag 30 juni 2018, in de achtste finales van het WK in Rusland. Eerst werd Argentinië uitgeschakeld na een 4-3 nederlaag tegen de latere wereldkampioen Frankrijk, vervolgens verloor Portugal met 2-1 van Uruguay. Messi nam al eerder een pauze van het nationale team, nadat hij in juli 2016 diep teleurgesteld was nadat Chili voor het tweede jaar op rij na penalty's te sterk was in de finale van de Copa América. Liefst 50.000 Argentijnen kwamen op de been in Buenos Aires om hun steun aan Messi te betuigen, waarna de sterspeler van FC Barcelona twee maanden na zijn afscheid alweer terugkeerde in het nationale team.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo en Lionel Messi treuren na de uitschakeling op het WK in Rusland op 30 juni 2018. © AP

Interlands

Zowel Cristiano Ronaldo als Lionel Messi debuteerde op 18-jarige leeftijd voor de nationale ploeg. In totaal kwam Ronaldo 154 keer in actie voor zijn land, tegenover de 128 interlands van Messi. Als het op aantal wedstrijden van de grote eindtoernooien aankomt, wint Ronaldo met 42 wedstrijden, waar Messi 40 keer in actie kwam. Ronaldo was in totaal op negen eindtoernooien te bewonderen, Messi staat nu op acht. Komende zomer doet Messi in Brazilië mee aan zijn vijfde Copa América met Argentinië.

Volledig scherm Lionel Messi. © BSR Agency

Goals en assists

De teller van Messi bij het nationale elftal staat momenteel op 65 goals en 41 assists in 128 interlands. Deze cijfers maken hem elke 99 minuten betrokken bij een doelpunt. Ronaldo is nagenoeg even waardevol voor zijn land: hij maakte in totaal 85 doelpunten en gaf 37 assists in 154 interlands. Daarmee is hij elke 99,5 minuut betrokken bij een goal.



Op de grote toernooien doen de Argentijn en de Portugees niet veel voor elkaar onder. Ronaldo is met 18 doelpunten en 11 assists de doelpuntenkoning van de twee, terwijl Messi met 17 assist en 14 goals de beste aangever is van de twee.

Volledig scherm Lionel Messi op de Copa América in 2007. © AP Volledig scherm Cristiano Ronaldo treurt na de verloren EK-finale met Portugal tegen Griekenland in 2004. © REUTERS

Prijzen

Volledig scherm Cristiano Ronaldo na de gewonnen EK-finale in 2016. © REUTERS Als men alleen naar de FIFA-wereldranglijst kijkt, dan is Portugal momenteel het betere voetballand. De Portugezen staan op de zesde plek, tegenover de elfde plaats van de Argentijnen. Het grote verschil tussen de interlandcarrières van de twee grootste spelers van deze eeuw is dat Cristiano Ronaldo zijn land al een prijs heeft bezorgd, terwijl Messi daar nog altijd naar snakt met de Albiceleste. Ronaldo won in de zomer van 2016 het EK in Frankrijk, waar het gastland in de finale na verlenging werd verslagen. Ronaldo deed zelf maar 25 minuten mee in die finale, nadat hij uit de wedstrijd werd geschopt door Dimitri Payet. Op zijn eerste eindtoernooi, het EK 2004, stond Ronaldo zelf aan de verliezende kant bij de finale in eigen land. Griekenland won in Lissabon met 1-0 dankzij een goal van Angelos Charisteas.

Lionel Messi speelde met Argentinië in 2007, 2015 en 2016 de finale van de Copa América, maar stond drie keer aan de verliezende kant. In 2007 was Brazilië met 3-0 te sterk, in 2015 en 2016 won Chili na strafschoppen nadat het beide keren 0-0 was gebleven na 120 minuten. Bij de eerste finale maakte Messi zijn penalty, een jaar later miste hij. In 2014 kreeg Messi de ultieme kans om de kroon op zijn indrukwekkende loopbaan te zetten: wereldkampioen worden in Brazilië. Messi was bezig aan een goed WK, maar kon in de finale niet beslissend zijn. Duitsland won na verlenging met 1-0 door een goal van Mario Götze in minuut 113. Wel won Messi met Argentinië het WK onder 20 in 2005 in Nederland en goud op de Olympische Spelen in China in 2008.

Volledig scherm Een gedesillusioneerde Lionel Messi na de verloren finale van de Copa América Centenario in 2016. © AFP

Conclusie

Blindstarend op de statistieken mag Cristiano Ronaldo zich de betere international noemen. Hij was tot op heden bij meer doelpunten betrokken en wist zijn vaderland een grote prijs te bezorgen, maar Messi is nog altijd drie jaar jonger dan de Portugees. Komende zomer krijgt Messi bij de Copa América in Brazilië opnieuw een kans om eindelijk die prijs met zijn land te veroveren.

Vanavond om 20.45 neemt Portugal het in groep B van de EK-kwalificatie op tegen Oekraïne. Deze wedstrijd is live te zien op Ziggo Sport. Argentinië speelt om 21.00 in Wanda Metropolitano in Madrid een vriendschappelijke interland tegen Venezuela. Deze wedstrijd is live te zien op FOX Sports.