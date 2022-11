Cristiano Ronaldo neemt ploeggenoten Portugal mee naar luxe restaurant en betaalt de rekening

Het contract van Ronaldo bij Manchester United werd vorige week in overleg ontbonden nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de club en trainer Erik ten Hag. Daarmee had hij zijn positie bij de club vrijwel onmogelijk gemaakt. De Portugees gaf onder meer aan zich verraden te voelen door de club en zei dat hij geen respect had voor zijn van Ajax overgekomen coach.