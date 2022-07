Cristiano Ronaldo maakt eerste minuten onder Erik ten Hag bij Manchester United

Het spektakel op Old Trafford kwam pas in de tweede helft. Amad Diallo, de vervanger van Ronaldo, stond amper twee minuten in het veld toen hij voor de 1-0 tekende. In de 57ste minuut viel de gelijkmaker via Álvaro García.



Zo eindigde de laatste oefenduel van trainer Ten Hag bij ManUnited in een gelijkspel. Zondag 7 augustus start Manchester United in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.