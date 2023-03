Cristiano Ronaldo komt op elf goals tegen Luxemburg, ‘Import-Italiaan’ Retegui scoort ook tegen Malta

Cristiano Ronaldo (38) mag tegenwoordig dan actief zijn voor Al-Nassr in Saudi-Arabië, maar blijft gewoon zijn goals maken in de nationale ploeg van Portugal. Na zijn twee goals tegen Liechtenstein (4-0) op donderdagavond was hij zondagavond in de uitwedstrijd bij Luxemburg opnieuw twee keer trefzeker. De recordinternational scoorde al na negen minuten, toen hij van dichtbij kon binnentikken na goed werk van PSG-linksback Nuno Mendes.

Na een kwartier kopte João Félix de 0-2 al fraai binnen na een voorzet van Bernardo Silva. De kleine linkspoot van Manchester City kopte twee minuten later zelf knap de 0-3 al binnen, na een splijtende pass van Fulham-middenvelder João Palhinha. Ronaldo maakte er op aangeven van Bruno Fernandes heel simpel ook nog 0-4 van na een halfuur. In het slotkwartier maakten invallers Otávio en Rafael Leão er nog 0-6 van, al miste de aanvaller van AC Milan ook nog een strafschop. Ronaldo scoorde dus twee keer, maar liet ook zijn slechtste kant zien met een opzichtige schwalbe waar hij geel voor kreeg.



Ronaldo staat nu op 122 goals in 198 interlands voor Portugal, waarvoor hij nu in twintig kalenderjaren heeft gescoord. Elf van die 122 goals maakte hij nu tegen Luxemburg, waarmee dat duidelijk zijn favoriete tegenstander is als international. Litouwen en Zweden volgen met zeven goals en tegen Oranje scoorde Ronaldo vier keer. Ronaldo kan in de volgende interlandperiode op 200 interlands komen. Portugal speelt in juni thuis tegen Bosnië en uit tegen IJsland de volgende kwalificatieduels voor het EK 2024.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo in actie tegen Luxemburg. © AP

‘Import-spits’ Retegui scoort weer voor Italië

Italië heeft zich herpakt van de 1-2 nederlaag tegen Engeland van donderdagavond in Napels. De regerend Europees kampioen won in het National Stadium in Ta’Qali met 0-2 van Malta. In het duel met Malta kwam Italië in de vijftiende minuut op voorsprong. Mateo Retegui was opnieuw trefzeker.

Na een kwartier maakte Mateo Retegui al de 0-1 met een knappe kopbal. De 23-jarige spits uit Argentinië, die vanwege zijn Italiaanse opa en oma deze ‘landentransfer’ kon maken, scoorde donderdag ook al bij zijn debuut tegen Engeland. Matteo Pessina, de aanvallende middenvelder van Monza, zorgde na 27 minuten al voor de 0-2 eindstand.

Retegui is de zoon van Carlos Retegui, de bondscoach van de Argentijnse hockeyvrouwen en zelf hockeyinternational op de Olympische Spelen van 1996, 2000 en 2004. Zijn zus Micaela Retegui (26) is ook hockeyinternational in de ploeg van haar vader. Retegui wordt dit seizoen door de Argentijnse topclub Boca Juniors verhuurd aan Tigre, waar hij in 51 duels op 29 treffers staat.

Bondscoach Roberto Mancini had zijn basiself op liefst acht posities gewijzigd na de 1-2 nederlaag tegen Engeland van donderdag in Napels. Italië is regerend Europees kampioen, maar ontbrak op de WK’s in Rusland en Qatar.

Kane en Saka bezorgen Engeland volgende zege

Engeland heeft ook de tweede wedstrijd in de EK-kwalificatiereeks gewonnen. Op een volgepakt Wembley werd Oekraïne met 2-0 verslagen. Harry Kane werd voor de wedstrijd gehuldigd met zijn vrouw en kinderen naast hem. De 29-jarige spits van Tottenham Hotspur maakte donderdag in Napels tegen Italië (1-2 winst) zijn 54ste goal voor Engeland, waarmee hij Wayne Rooney passeerde als topscorer aller tijden.

Heel spectaculair was het treffen niet, zagen ook duizenden Oekraïners op Wembley. Na 37 minuten kwam Engeland op voorsprong via Kane, die bij de tweede paal scoorde uit een indraaiende voorzet van Bukayo Saka en daarmee op 55 goals in 82 interlands kwam. Drie minuten later maakte Saka zelf de 2-0. De 21-jarige aanvaller van Arsenal krulde de bal fraai in de verre kruising. Na rust gebeurde er weinig tot niets meer op Wembley.

Kane werd tien minuten voor tijd vervangen door de veelbesproken Ivan Toney, die op zijn 27ste debuteerde als international. De spits van Brentford (17 goals in 27 duels dit seizoen) hangt een maandenlange schorsing boven het hoofd hangt vanwege het overtreden van de strenge regels voor profvoetballers als het gaat om gokken. Toney heeft liefst 262 aanklachten lopen vanwege zijn gokverleden.

Kazachstan zorgt voor eerste stunt

De eerste stunt van de EK-kwalificatie kwam vanmiddag uit Kazachstan. Daar verloor de Europese subtopper Denemarken (nummer 18 op de FIFA-ranking) van voetbaldreumes Kazachstan, de nummer 115 van de wereldranglijst. De Denen verloren na een voorsprong van 0-2 met 3-2.

Rasmus Højlund leek de Denen wederom een overwinning te bezorgen. De 20-jarige spitsvan de Italiaanse club Atalanta was in de 21ste en 36ste minuut trefzeker en het had er alle schijn van dat hij opnieuw de matchwinner zou worden. Donderdag was hij al de gevierde man in de thuiswedstrijd tegen Finland (3-1), waarin hij een hattrick maakte. Het liep echter anders en in de laatste twintig minuten was Kazachstan nog drie keer trefzeker. Slovenië, Noord-Ierland, Finland en San Marino zijn de andere vier landen in de groep.

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

