Cristiano Ronaldo heeft eerste goal voor Al Nassr te pakken met late gelijkmaker

Met videoCristiano Ronaldo heeft zijn eerste officiële doelpunt gemaakt voor Al Nassr. De Portugese vedette bezorgde zijn club met een rake penalty in blessuretijd een punt op bezoek bij Al-Fateh: 2-2. CR7 zag in de eerste helft nog een treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Ronaldo (37) kende een moeizame start bij Al Nassr. Hij kwam in zijn eerste twee officiële wedstrijden niet tot scoren en werd ook uitgeschakeld in de Saudische Supercup. Door het gelijkspel blijft Al Nassr koploper in de Saudi Pro League, de hoogste voetbalklasse in Saoedi-Arabië. De club van Ronaldo heeft 34 punten na vijftien duels. Al Shabab heeft evenveel punten, maar een wedstrijd meer gespeeld. Al-Ittihad (31 uit veertien) is naast Al Nassr de club met de minste verliespunten.

Na 23 minuten schoot Ronaldo (37) via de binnenkant van de paal raak, maar hij stond buitenspel bij het ontvangen van de bal. In de twaalfde minuut had Cristian Tello (oud-speler van FC Barcelona) de score geopend voor Al-Fateh. Voor rust viel nog wel de gelijkmaker via Anderson Talisca, maar in de 58ste minuut zette Sofiane Bendebka de thuisploeg weer op voorsprong.



Al Nassr leek tegen de tweede nederlaag op rij (na de uitschakeling in de Supercup) aan te lopen, maar dat verijdelde Ronaldo. Zijn ploeg kreeg in blessuretijd een penalty en de Portugese superster, die vlak daarvoor nog een gele kaart kreeg, ging achter de bal staan. Hij faalde niet: 2-2. Daar bleef het bij, al kreeg doelpuntenmaker Talisca nog een rode kaart.

Ronaldo speelde de hele wedstrijd. ,,Hij is een positieve toevoeging, omdat hij ervoor zorgt dat de verdedigers van de tegenstander uit positie lopen’’, zei trainer Rudi Garcia eerder over de vedette. De Fransman had tegelijkertijd wel een boodschap voor de andere tien spelers op het veld van Al-Nassr.



,,Het is heel belangrijk dat de spelers normaal spelen en niet altijd proberen de bal aan Cristiano te geven. Ik heb ze gezegd dat ze de juiste beslissingen moeten nemen op het veld. Maar natuurlijk, als Cristiano vrij staat en om de bal vraagt, moeten we hem wel de bal geven. Hij kan het verschil maken.” Ronaldo heeft een contract tot medio 2025 bij Al Nassr. Hij kwam over van Manchester United, waar hij vertrok na kritiek op de club én op trainer Erik ten Hag.

