Cristiano Ronaldo heeft duidelijke boodschap voor Manchester United en Erik ten Hag

Moet Cristiano Ronaldo ook volgend seizoen onder Erik ten Hag bij Manchester United blijven? Over die vraag wordt in Engeland al weken gediscussieerd. Gisteravond tegen Brentford ( 3-0 ) liet de 37-jarige Portugees nog maar eens zien hoe groot zijn waarde is voor The Red Devils .

Na de 1-0 van Bruno Fernandes dacht Ronaldo al in de eerste helft de 2-0 te maken, maar buitenspel stak een stokje voor de goal van de Portugese superster. Na rust was het alsnog raak. Ronaldo versierde een penalty en schoot deze zelf tegen de touwen. Op dat moment (na rust maakte ook Raphaël Varane nog een goal) had hij negen van de elf laatste doelpunten voor Manchester United gemaakt. In de Premier League staat hij nu op achttien goals. Alleen Mohamed Salah en Heung-Min Son maakten er meer.

Dat Ronaldo nog van grote waarde is op Old Trafford is dus wel duidelijk. Niet voor niets werd hij in april door de fans van Manchester United gekozen tot Speler van de Maand. Na afloop van het duel met Brentford leek de Portugese aanvaller bovendien zelf alvast een voorschot te nemen op een nieuw seizoen in Manchester: ,,Ik ben nog niet klaar", riep hij naar de camera.

Eerder zei Roy Keane nog dat Ronaldo een hoofdpijndossier voor Ten Hag zal gaan vormen. ,,Hij is alleen gelukkig als hij elke week speelt", zei de voormalig Manchester United-speler. Na de wedstrijd van gisteren stelde de Ier echter dat het onlogisch zou zijn om Ronaldo te laten gaan.

,,Het aantrekken van Ronaldo was vooral bedoeld voor de korte termijn en voor de fans. Maar hij maakt nog steeds zijn goals. Manchester United heeft wel grotere problemen dan Ronaldo. Ik denk dat hij zichzelf verzekert van een langer verblijf met zijn prestaties, maar het gaat erom dat United andere spelers om hem heen verzamelt. Er moet meer concurrentie komen voor de aanvallers", aldus Keane bij Sky Sports.

Hij vervolgt: ,,Als jouw topscorer, de man waar alles om draait, 37 jaar oud is, dan is dat niet goed. Maar ik zou hem zeker behouden. Er moet dan wel een gesprek plaatsvinden met hem over het feit of hij elke week gaat spelen of niet. Maar waarom zou je afscheid nemen van een speler die zo veel goals maakt? Daar zie ik geen logica in.”

Volgens Jamie Carragher ligt daar ook een belangrijke rol voor Ten Hag: ,,Ik denk dat er een topmanager naar de club komt die dat gesprek met hem gaat voeren. Ronaldo schudt regelmatig met zijn hoofd, daar moet hij volwassener en een betere leider in worden. Natuurlijk is het teleurstellend om gewisseld te worden, maar ook Ronaldo moet naar het grotere plaatje kunnen kijken. Als manager moet je duidelijk maken dat dit gedrag niet getolereerd wordt. Als hij dat niet accepteert, moet je zeggen: dan maak je geen deel uit van mijn plannen. Het is onzin dat hij denkt op die leeftijd nog elke minuut te kunnen spelen.”