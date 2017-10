Cristiano Ronaldo gekozen tot 's werelds beste voetballer van het jaar

Ronaldo sprak van een 'groots' moment. De Portugees won het afgelopen seizoen met Real Madrid onder meer de Champions League en de landstitel van Spanje. In zijn loopbaan won hij de Champions League inmiddels al vier keer.



Ronaldo werd ook in 2008, 2013, 2014 en 2016 uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. De Gouden Bal kreeg hij in 2008 en 2016. Hij werd Europees voetballer van het jaar in 2014, 2016 en 2017.



Ronaldo behaalde zijn grootste successen bij Real Madrid en Manchester United. In 2016 werd hij met Portugal Europees kampioen. Hij speelde tot nu toe 147 keer voor Portugal.