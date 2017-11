Courtois: We hebben tegen United wat recht te zetten

Thibaut Courtois realiseert zich dat Chelsea in een moeilijke fase verkeert. De Belgische doelman weet dat de kampioen van vorig seizoen na de dreun in Rome en drie nederlagen in tien Premier League-duels een belangrijke periode wacht. United heeft tenslotte al negen punten meer.



,,We waren onszelf niet'', aldus Courtois na de nederlaag tegen de Italianen. ,,Dit moeten we daarom recht zetten. Bovendien kunnen we ons tegen Manchester geen puntenverlies veroorloven. Dan haken we voorlopig af in de strijd om de titel.''