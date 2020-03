Courtois en Marcelo missen return tegen ManCity

Spaanse sportwed­strij­den tot begin april zonder publiek

12:59 In navolging van Frankrijk moeten ook de sportwedstrijden in Spanje tot zeker 5 april zonder publiek gespeeld worden. Dat heeft de Spaanse regering vandaag besloten. De competitie gaat voorlopig dus nog wel verder in tegenstelling tot in Italië. Daar ligt alles tot 3 april stil.