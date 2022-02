Coronacrisis, coup en keeperscapriolen: Burkina Faso is de verrassing van de Afrika Cup

Vanavond om 20.00 uur staat de eerste halve finale van de Afrika Cup op het programma. Het kleine Burkina Faso treedt aan tegen Senegal, de favoriet voor de eindzege. Dat Senegal in de halve finale staat, is geen verrassing. Dat Burkina Faso de tegenstander is, mag gerust een klein wonder heten.

Marokko sneuvelde in de kwartfinales tegen Egypte. Algerije ging roemloos ten onder in de groepsfase. Nigeria redde het in de achtste finales niet tegen Tunesië. Datzelfde Tunesië werd de toegang tot de halve finales ontzegd door het stugge Burkina Faso. Veel favorieten zijn al naar huis, maar Burkina Faso mag nog altijd dromen van een sprookje. Het land waar oud-Vitessenaar en -Ajacied Bertrand Traoré op het middenveld staat en ADO-jeugdkeeper Kylian Nikièma tweede doelman is, verloor alleen de openingswedstrijd van thuisland Kameroen, maar is sindsdien onverslaanbaar gebleken.

Volledig scherm Tegenstander in de halve finale is Senegal. Liverpool-aanvaller Sadio Mané is hun sterspeler. © AFP

Staatsgreep

Burkina Faso mag dan op sportief gebied bezig zijn aan een prachtige reeks, maar dat is hooguit een klein doekje voor het bloeden. Op 24 januari pleegde het leger in het land namelijk een staatsgreep. President Roch Kabore werd afgezet door het leger, dat sindsdien de touwtjes in handen heeft. Het leger, dat claimt dat de president niet voldoende deed om het land tegen terroristische groeperingen te beschermen, heeft een nieuwe leider aangewezen.

Zo verscheurd als het land is door de staatsgreep, zo eensgezind staat iedereen achter hun nationale voetballers. Nu al heeft de huidige selectie een heldenstatus. Dat komt niet in de laatste plaats doordat niemand het succes zag aankomen. Burkina Faso staat elfde in de lijst van Afrikaanse landen op de FIFA-wereldranglijst. Een plek bij de laatste vier is gezien de situatie in het thuisland dus extra knap, maar ook zonder de troebele thuissituatie en de druk die daarbij komt kijken om voor afleiding te moeten zorgen is de halvefinaleplaats al een prestatie van formaat.

Corona

Tel je daarbij op dat de selectie met vijf coronagevallen aan het toernooi begon, dan krijgt de wonderbaarlijke opmars van de Burkinezen alleen maar meer cachet. Zonder de afwezige basisspelers profileerde de ploeg zich als keiharde vechtmachine, die in de openingswedstrijd nipt van gastland Kameroen verloor. In de aanloop naar de tweede poulewedstrijd bleek onder meer eerste keeper Hervé Koffi geveld door corona, maar tegen Ethiopië schoot Ajacied Hassane Bandé, verhuurd aan het Kroatische NK Istra, zijn team alsnog naar de winst.

Na een gelijkspel tegen Kaapverdië volgde een achtste finale tegen Gabon. De wedstrijd, die qua kaartenlast deed denken aan de Slag bij Neurenberg, zoals de beruchte wedstrijd op het WK van 2006 tussen Nederland en Portugal inmiddels heet, moest beslist worden door een penaltyserie. Die wonnen de Burkinezen met 7-6. De van corona herstelde keeper Koffi stond weer onder de lat en had zelfs nog energie over na de zenuwslopende wedstrijd: de doelman van het Belgische Charleroi toverde nadat de beslissende penalty was benut een vijfvoudige backflip uit de hoge hoed (vanaf 1.19 in onderstaand fragment).

Een volksfeest barstte los in het door armoede geteisterde Burkina Faso, maar nog geen 24 uur later zat de Burkinese selectie vol ongeloof naar het nieuws te kijken, omdat er een coup werd gepleegd. Na de staatsgreep werden snel telefoontjes naar het thuisfront gepleegd. Tussen alle bange belletjes door hield ook corona nog huis. Onder meer sterspeler Bertrand Traoré zou de kwartfinale tegen Tunesië niet halen. Het doek leek dit keer definitief te vallen voor het dappere Burkina Faso.

Zoals wel eerder dit toernooi stonden de ‘hengsten’ echter op en lieten zich van hun beste kant zien. Tunesië werd, met het kenmerkende harde spel, met 1-0 verslagen. Een plek in de halve finale wacht tegen het grote Senegal van Liverpool-aanvaller Sadio Mané. Het is niet de eerste keer dat Burkina Faso weinig kans gegeven wordt, maar vlak de Burkinezen niet uit. Ze bewezen dit toernooi al mee te kunnen met de besten en weten zich gesteund door het hele volk. De verrassing van de Afrika Cup broedt midden in de onrust op een nieuwe stunt.