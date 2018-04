Conte verwacht geen ontslag na pijnlijke thuisnederlaag

,,We staan er niet goed voor, maar we zijn ook niet kansloos'', reageerde de Italiaan. ,,Met z'n allen doen we er alles aan het seizoen goed af te sluiten. We geloven erin. Ik denk ook dat de leiding van de club er vertrouwen in heeft.''



Chelsea werd eerder dit seizoen in de Champions League uitgeschakeld door Barcelona. De kampioen uit Londen kan nog wel de FA Cup winnen. In de halve finale is Southampton de tegenstander.



De andere halve eindstrijd gaat tussen Manchester United en Tottenham Hotspur.