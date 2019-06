Congo werkt aan doelsaldo, Egypte wint ook laatste groepsduel

Oeganda verloor met 2-0 van Egypte. Het West-Afrikaanse land speelde in de eerste helft sterk, maar was niet bestand tegen het linkerbeen van Mo Salah. De vedette werkte in de 36ste minuut een vrije trap mooi binnen. Baher El Mohamadi besliste vlak voor rust de wedstrijd. Ondanks de nederlaag gaat Oeganda als nummer twee door naar de volgende ronde.