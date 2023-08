Competitiedebuut Orkün Kökçü verpest door oud-Feyenoorder: Robert Bozeník grijpt hoofdrol

Inter met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij verslaan sterren van PSG in Tokio, bekijk hier de samenvat­ting

Internazionale, waar Denzel Dumfries in de basis begon en Stefan de Vrij in de tweede helft minuten maakte, heeft Paris Saint-Germain in een oefenwedstrijd in Tokio verslagen. De Fransen kwam aan het begin van de tweede helft op voorsprong door een doelpunt van Vitinha. De Italianen draaide de achterstand om door doelpunten van Sebastiano Esposito en Stefano Sensi. Bekijk hier de samenvatting.