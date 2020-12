Coman keert al vroeg in het nieuwe jaar terug bij Bayern München

,,Coman heeft alleen een verrekking opgelopen in zijn linkerhamstring", meldt Bayern na onderzoek. Zaterdag was er nog de vrees voor een gescheurde hamstring, maar Bayern kan de aanvaller naar verwachting snel weer inzetten. De Franse aanvaller zag vanaf de bank hoe Robert Lewandowski de topper tegen Leverkusen met 1-2 besliste, door in de laatste seconde van de wedstrijd te scoren. Dankzij de overwinning steeg het team van Hansi Flick naar de eerste plaats in de Bundesliga.

Stoppen

Kingsley Coman had in het verleden al last van meerdere blessures, onder andere aan zijn enkel. In 2018 dacht de aanvaller, die afgelopen zomer de Champions League finale tegen zijn oude club PSG besliste (1-0), aan stoppen: ,,Als ik nóg een operatie moet ondergaan, denk ik niet dat ik dat nog ga doen. Genoeg is genoeg. Misschien is mijn voet gewoon niet geschikt voor het topvoetbal. In dat geval stop ik met voetballen en ga ik een ander, anoniem leven leiden.” Zo ver komt het dit keer waarschijnlijk niet. De Fransman melde via Instagram dat hij oké is.