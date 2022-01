Column Sjoerd Mossou | Steven Bergwijn en de magie van het zinderende uitvak

Columnist Sjoerd Mossou genoot afgelopen week van de twee goals van Steven Bergwijn. Maar vooral ook van de intense vreugde die daarop volgde. ,,Het mooiste van alles zagen we een dag later pas.”

Diep in de blessuretijd scoorde Steven Bergwijn woensdagavond twee keer tegen Leicester City, als invaller, binnen een handvol seconden nota bene. Het leidde tot een miraculeuze ontknoping waar de Engelse tabloids wel raad mee wisten. ‘Stevie Wonder’, kopten ze euforisch, daags na de 2-3 overwinning van Tottenham Hotspur.

Het was zo’n scenario waarover soms wordt beweerd dat ‘Hitchcock het niet had kunnen verzinnen’. Dat is klinkklare onzin natuurlijk. In de horrorklassieker Psycho (1960) pleegt niet de zeer verdachte moeder van Norman Bates de lugubere moord in het motel, maar Normans Bates zélf, curieus genoeg – je verzint het niet – verkleed als zijn eigen moeder. (Nog gekker: mama Bates blijkt even later zelf dood in een duistere kelder te liggen, vermoord door haar bloedeigen zoon.)

Hitchcock had de ontknoping bij Leicester City - Tottenham Hotspur dus best kunnen verzinnen, maar dat maakte het allemaal niet minder vermakelijk. Bergwijn was nota bene pas een kwartiertje eerder in het veld gekomen. Na 94 minuten ontsnapte hij aan een rode kaart bij een 2-1 achterstand, en amper anderhalve minuut later had hij opeens twee keer gescoord.

Maar het mooiste van alles zagen we een dag later pas. Een medewerker van de media-afdeling van Tottenham Hotspur had vlak bij het doel gezeten waar Bergwijn de winnende goal maakte, een tergend traag tegendraads balletje in de lange hoek. Gelukkig genoeg had die medewerker op tijd zijn handcamera aangezet.

Wat je ziet is een soort rauwe, heerlijke hondsdolheid. Eerst zie je Bergwijn langs keeper Kasper Schmeichel sprinten, daarna rolt de bal de verre hoek in. De camera schokt en trilt en siddert. Je kunt zien dat de filmer zelf het ook even allemaal niet meer weet. Rennend volgt hij het spoor van Bergwijn, in de richting van het uitvak in de hoek van het stadion.

Daar gebeurt het. Bergwijn slaat eerst gillend tegen een cornervlag en stort zich daarna lachend in duizend armen, gevolgd door een sliert van zinneloze ploeggenoten. De cameraman (m/v) stort zich er middenin.

Met professionele cameravoering heeft het allemaal weinig te maken, maar daarin zit de pracht nou net: als kijker word je als het ware deelgenoot van de uitzinnige vreugde. Het beeld stuitert op en neer. Alles is onscherp, wazig, onnavolgbaar bijna.

Spelers duwen en trekken. Supporters rennen brullend naar voren met wild zwaaiende armen. Een groepje stewards met mondkapjes probeert wat orde te scheppen in de chaos, met tegenovergesteld effect, want in een mum van tijd zijn ze zélf onderdeel van de wilde pogo.

In deze deprimerende tijden doet de scène je herinneren aan wat voetbal ook alweer zo mooi maakt. En specifieker nog: het legt het onweerstaanbare genot bloot van een ontploffend uitvak, een al bijna vergeten heerlijkheid van vóór de pandemie.

De magie van zinderende, dolle uitvakken: Hitchcock had het niet kunnen verzinnen.

