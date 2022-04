Column Sjoerd Mossou | Je hoefde donderdag maar even om je heen te kijken om te snappen wat de Kuip betekent voor veel mensen

Franse media lyrisch over Feyenoord, net als de eigen fans: ‘Ik kan wel janken’

De winst op Olympique Marseille was historisch, overweldigend en spectaculair. In een roes gingen de Feyenoordsupporters naar bed, in een roes staan ze op. Een rondje langs reacties van supporters en de Franse kranten, die opvallend lyrisch zijn over de wedstrijd, de Kuip en de winst van de Rotterdamse club.

