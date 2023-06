Column Sjoerd Mossou | Het is onvoorstelbaar hoe achteloos het voetbal zijn imago laat bevuilen door de hoofdrolspelers zelf

Met video Sprookje compleet voor Sheffield Wednesday: Windass in voetsporen van vader met winnende goal in minuut 123

Het sprookje van Sheffield Wednesday is compleet. De club uit South Yorkshire keert na twee jaar terug in het Championship nadat het in zenuwslopende en krankzinnige play-offs afrekende met achtereenvolgens Peterborough United op het eigen Hillsborough en Barnsley op een volgepakt Wembley. Matchwinner Josh Windass trad in minuut 123 in de voetsporen van zijn vader Dean met een winnende goal op Wembley.