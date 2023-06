Cody Gakpo met twintig goals en twintig assists tussen grote namen, Quincy Promes boven Xavi Simons

Gakpo staat daarmee op de twaalfde plaats als het gaat om meest waardevolle spelers in het afgelopen seizoen in de tien grootste competities van Europa. Gakpo was in de eerste seizoenshelft goed voor 13 goals en 17 assists voor PSV, dat hem na het WK in Qatar voor 42 miljoen euro verkocht aan Liverpool. Daar was de zestienvoudig Oranje-international in zijn eerste halfjaar goed voor 7 goals en 3 assists in 26 wedstrijden.



De lijst wordt niet geheel verrassend aangevoerd door Erling Haaland. De 22-jarige Noor maakte 52 goals in zijn eerste seizoen voor Manchester City en was ook nog goed voor tien assists. Kylian Mbappé staat op de tweede plaats na zijn 41 doelpunten voor Paris Saint-Germain dit seizoen.