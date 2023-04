Cody Gakpo helpt Liverpool langs West Ham, Chelsea zet zichzelf wéér voor schut en Sheffield United promoveert

Met videoCody Gakpo heeft Liverpool met een goal op weg geholpen naar een zege tegen West Ham United. De voormalig PSV-aanvaller maakte zijn zesde Premier League-goal van het seizoen en had daarmee een belangrijk aandeel in de 1-2 zege op West Ham United.

Na twee zeges op rij kende Liverpool op bezoek bij West Ham United wel een valse start. Met Virgil van Dijk en Gakpo in de basis zag coach Jürgen Klopp hoe Lucas Paquetá al na twaalf minuten de score opende voor de aanstaande tegenstander van AZ in de halve finale van de Europa League. West Ham United, de nummer veertien van de Premier League, leek daarmee de goede vorm van de laatste weken door te zetten. Van de laatste tien wedstrijden verloren The Hammers er namelijk maar eentje.

Het was desondanks toch Liverpool dat uiteindelijk drie punten over wist te houden aan het bezoek aan Londen. Al zes minuten na de openingsgoal van Paquetá was het Gakpo die met een fraaie afstandsknal voor de gelijkmaker zorgde. Daarmee zorgde hij voor de 1-1 ruststand, maar in de tweede helft wist Liverpool nog eens toe te slaan.

Volledig scherm Cody Gakpo ontvangt de felicitaties. © Action Images via Reuters

Nadat een goal van Jarrod Bowen werd afgekeurd wegens buitenspel was het aan de andere kant Joel Matip die in de 67ste minuut voor de winnende goal zorgde. Gakpo werd vervolgens in de 77ste minuut gewisseld, maar vanaf de bank zag hij hoe zijn ploeg stand hield en verder oprukte op de Premier League-ranglijst. The Reds staan nu zesde met 53 punten, zes minder dan nummer vier Manchester United en eentje minder dan nummer vijf Aston Villa.

Chelsea

Het seizoen van Chelsea was al een ramp en dat lijkt met de week rampzaliger te worden voor The Blues. Ook met interim-coach Frank Lampard is Chelsea nog altijd de kluts kwijt. De laatste zege was tegen Leicester City op 11 maart. Sindsdien werd er gelijkgespeeld tegen Liverpool en Everton en verloren van Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion en twee keer van Real Madrid in de Champions League. Daar kwam vanavond ook een smadelijke 0-2 thuisnederlaag tegen Brentford bij. César Azpilicueta maakte vlak voor rust een eigen goal, waarna Bryan Mbeumo voor de eindstand zorgde op Stamford Bridge. Chelsea blijft daardoor steken op de elfde plek met zes punten minder dan nummer tien Fulham.

Sheffield United promoveert

Sheffield United heeft zich door een zege op West Bromwich Albion verzekerd van directe promotie naar de Premier League in Engeland. Sheffield won met 2-0 dankzij treffers van Sander Berge en Anel Ahmedhodzic en eindigt daardoor op de tweede plaats in het Championship. ‘The Blades’ zijn met nog twee wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen door Luton Town, de nummer 3 in de stand. Sheffield volgt Burnley, dat al zeker was van de titel in het Championship en daarmee promotie.

