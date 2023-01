Cody Gakpo en Liverpool blijven steken in middenmoot na gelijkspel in kraker tegen Chelsea

Liverpool is in een vermakelijke kraker tegen Chelsea niet verder gekomen dan een gelijkspel. Met Cody Gakpo in de basis kreeg de ploeg van Jürgen Klopp genoeg kansen, maar scoorde het niet. Dat gold ook voor het geplaagde Chelsea, waardoor de strijd tussen de middenmoters in de Premier League eindigde in 0-0.

Beide clubs zaten ongeveer in hetzelfde schuitje voorafgaand aan deze kraker. Zowel Chelsea als Liverpool staan in de middenmoot van de Premier League, ver weg van een plek die ze zou kwalificeren voor de Conference League, laat staan de Champions League. Daarbij kampten beide selecties ook met een propvolle ziekenboeg. Het enige verschil: Liverpool houdt zich in de transfermarkt nog relatief stil, terwijl The Blues met geld strooien alsof hun leven ervan af hangt.

De duurste aankoop, Mykhaylo Moedryk, startte op een uitverkocht Anfield nog vanaf de bank bij de Londenaren, waar Hakim Ziyech wel in de basis mocht beginnen. De voormalig Ajacied liet zich gelden en zorgde vanaf de aftrap voor hoge druk op de verdediging van Liverpool. Al na 3 minuten had zijn ploeg een hoekschop geforceerd, die na geklungel van Liverpool door Kai Havertz werd binnen geschoten. Enkele minuten later oordeelde de VAR echter dat de Duitser met één been buitenspel stond.

Wat volgde was een chaotische eerste helft met veel halve kansen en matig spel aan beide kanten. Cody Gakpo en Mohammed Salah kregen meerdere keren ruimte om te schieten, maar kregen de bal niet één keer op doel gericht. Chelsea kreeg dankzij afgemeten voorzetten van Ziyech de beste kansen, maar passeerde Alisson niet.

Het kleine overwicht dat de ploeg van Graham Potter in de eerste helft had, verdween in het tweede bedrijf als sneeuw voor de zon. Liverpool kwam ongewijzigd, maar ijzersterk uit de kleedkamer en zette de Londense tegenstander een kwartier lang vast op eigen helft. Maar net als in de eerste helft was de ploeg van Klopp slordig in de laatste fase van de aanvallen, waardoor er slechts kleine kansjes werden gecreëerd en Chelsea in de wedstrijd bleef.

Daarbij hielp ook de komst van Moedryk in de 55ste minuut. De Oekraïner is razendsnel en maakte het rechtsback James Milner keer op keer moeilijk. Bij zijn eerste dribbel slalomde het 22-jarige talent langs Liverpool-verdedigers alsof het standbeelden waren, maar ramde hij de bal in het zijnet. Later kreeg de aanwinst een paar perfecte voorzetten van Ziyech, maar miste hij de controle om een grote kans te creëren.

In de slotfase ging het op en neer. Door slordigheden hing een doelpunt lang in de lucht, maar had geen van beide elftallen de kalmte en focus om daadwerkelijk een uitgespeelde kans te creëren. Zo bleef het tot het laatste fluitsignaal spannend, maar liepen zowel Chelsea als Liverpool uiteindelijk teleurgesteld het veld af. De kans op aansluiting bij de top 5 en weer eens een positief resultaat hadden ze niet gegrepen.

Bij Liverpool deed Cody Gakpo ruim 80 minuten mee. De aanvaller, deze winter overgekomen van PSV, schoot in totaal twee keer op doel, en één keer recht in de handen van doelman Kepa Arrizabalaga. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk ontbrak opnieuw vanwege een spierblessure. De verdediger staat al een paar weken aan de kant.

Liverpool kruipt dankzij het gelijkspel een plekje omhoog en staat nu achtste. Chelsea blijft steken op de tiende plek.

De stand na Liverpool-Chelsea.

