Cocu zoekt niet naar excuses na slechte start

,,Als je twee wedstrijden verliest bij een grote club, wordt het alleen maar moeilijker de volgende wedstrijd te winnen. Het zal aan de bal beter moeten, we moeten blijven vechten voor een goed resultaat. Als dat lukt, zal ons voetbal ook beter worden'', liet een strijdbare Cocu weten tegenover VI.



Door financiële perikelen moest Fenerbahçe twee Braziliaanse smaakmakers (Souza en Giuliano) onlangs verkopen. Cocu, succesvol met PSV de afgelopen jaren, wil dat echter niet als excuus gebruiken voor zijn teleurstellende start bij zijn Turkse werkgever. ,,Er komen nieuwe spelers aan, we werken er hard aan om de selectie rond te krijgen. Maar, zoals ik al eerder zei, toen we hier begonnen wisten we met welke beperkingen we moesten werken. We hadden niet de mogelijkheid om alle spelers te halen die we willen.''