Cocu op de radar bij Real Betis

Paderborn promoveert ondanks nederlaag op doelsaldo naar Bundesliga

17:33 SC Paderborn had in de 2. Bundesliga alles in eigen hand: een zege bij Dynamo Dresden zou genoeg zijn voor promotie naar het hoogte niveau. Maar de ploeg van trainer Steffen Baumgart verloor met 3-1. Paderborn had geluk dat Union Berlin, concurrent voor de tweede plaats, met 2-2 gelijk speelde bij VfL Bochum.