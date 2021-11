Coach in schouder geschoten in Argentinië: ‘Deze gevechten verpesten de club’

Nog meer zorgen bij Barcelona: Agüero naar ziekenhuis voor hartonder­zoek

FC Barcelona-aanvaller Sergio Agüero is naar het ziekenhuis vervoerd voor een hartonderzoek. De Argentijn viel in het thuisduel met Alaves in de eerste helft uit met ademhalingsproblemen. Hij werd vlak voor rust gewisseld voor Philippe Coutinho.

