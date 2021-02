Coach die Tim Krul liet debuteren overleden aan hersentumor

Roeder speelde tussen 1973 en 1993 onder andere voor Leyton Orient, Queens Park Rangers, Watford en Newcastle United. Hij leidde vervolgens Gillingham, Watford, West Ham United, Newcastle United en Norwich City als coach. Hij diende ook even als assistent van Glenn Hoddle bij het nationale team van Engeland in 1999. Roeder was coach van Newcastle United toen Tim Krul zijn debuut maakte voor de club uit het noordoosten van Engeland. Dat was op 2 november 2006, toen Newcastle in de UEFA Cup met 0-1 won bij Palermo door een goal van Albert Luque. Krul keepte uiteindelijk 185 wedstrijden voor Newcastle en speelt nu bij Norwich City.



,,De voetbalwereld heeft vandaag een geweldige man verloren en onze oprechte condoleances gaan uit naar de familie en vrienden van Glenn”, zei LMA-voorzitter Howard Wilkinson, die zelf succesvol was als coach van Leeds United. ,,Glenn was een beschaafde verdediger als speler. Hij was leergierig als speler en later als trainer, waarmee hij een mooie carrière opbouwde. Hij was ook altijd genereus met zijn tijd en ideeën voor anderen. Glenn was zo’n bescheiden, vriendelijke gentleman die blijk gaf van zijn levenslange toewijding aan het spel. Hij was niet iemand van grote krantenkoppen, maar door zijn werk op alle niveaus verdient hij zeker een speciale vermelding.”